Результат не в пользу Украины: Италия победила Северную Македонию в отборе к Евро-2024

В матче квалификации чемпионата Европы "Скуадра Адзурра" еще в первом тайме получила необходимый результат. Теперь украинцам нужно обязательно побеждать итальянцев 20 ноября.

Италия – Северная Македония – 5:2

Голы: Дармиан, 17, Кьеза, 41, 45+3, Распадори, 81, Эль-Шаарави, 90+3 – Атанасов, 52, 74.

В Риме на "Стадио Олимпико" состоялся поединок 9-го тура отбора к чемпионату Европы 2024 года между сборными Италии и Северной Македонии. "Скуадра Адзурра" одержала уверенную победу, благодаря которой повысила свои шансы выйти на континентальный форум, сообщает 24 канал.

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Итальянцы де-факто гарантировали себе крайне необходимые три зачетных балла еще в первом тайме. Уже на 17-й минуте Маттео Дармиан открыл счет, а под занавес первой половины игры Федерико Кьеза сделал дубль "в раздевалку".

При этом Италия упустила идеальный голевой момент на 40-й минуте, когда Жоржиньо не реализовал пенальти. Однако это не сильно повлияло на ход игры, в которой хозяева прогнозируемо доминировали, несмотря на надежды украинцев.

Небольшая интрига зародилась всередине второго тайма, когда Яни Атанасов двумя взятиями ворот Джанлуиджи Доннаруммы сократил разрыв в счете до минимального. Однако вскоре Джакомо Распадори и Стефан Эль-Шаарави вернули разгромную разницу – 5:2.

20 ноября Украине необходима исключительно победа над Италией

Результат этого поединка был очень важен для сборной Украины, ведь если бы Италия потеряла очки, команду Сергея Реброва в очной встрече с подопечными Лучано Спаллетти устроила бы ничья. Теперь "сине-желтым" для выхода на Евро-2024 необходима только победа.

20 ноября Украина примет Италию на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Перед решающим туром у сборных Украины и Италии есть по 13 очков в активе, однако итальянцы находятся на одну ступеньку выше благодаря домашней победе над украинцами в первом круге.

Видеообзор Италия – Северная Македония