Италия официально подала заявку на проведение Евро-2032

Италия решила побороться за право проведения чемпионата Европы по футболу 2032 года. При этом страна отказалась от борьбы за Евро-2028.

В УЕФА решили параллельно организовать выборы стран-хозяев Евро-2028 и Евро-2032. Следовательно подать заявку необходимо до 23 марта 2022 года. А объявление стран-хозяев состоится в сентябре 2023 года.

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Италия хочет провести Евро

В Италии решили не ждать до последнего и 8 февраля официально заявили, что хотят принять чемпионат Европы 2032 года.

Хотя еще перед тем страна планировала принять Евро-2028. Но после того, как Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и Ирландия подали совместную заявку на проведение турнира в 2028 году, Италия решила сосредоточиться на Евро-2032.

Свое решение организовать турнир в 2032 году, а не побороться за Евро-2028 в Италии объяснили желанием иметь больше времени на строительство новых стадионов или модернизацию существующих арен.

Страна уже принимала чемпионаты

Италия в своей истории дважды самостоятельно принимала чемпионаты Европы. Это было в 1968 и 1980 годах. Также во время Евро-2020 четыре матча состоялось в Риме, в том числе матч-открытие турнира.

Именно сборная Италии является действующим чемпионом Европы, одержав победу в финале Евро-2020 над сборной Англии в серии пенальти на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.