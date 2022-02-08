В УЄФА вирішили паралельно організувати вибори країн-господарів на Євро-2028 та Євро-2032. Відтак подати заявку слід до 23 березня 2022 року. А оголошення країн-господарів відбудеться у вересні 2023 року.

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Італія хоче приймати Євро

В Італії вирішили не чекати до останнього і 8 лютого офіційно заявили, що хочуть прийняти чемпіонат Європи 2032 року.

Хоча ще перед тим країна планувала прийняти Євро-2028. Але після того, як Англія, Шотландія, Уельс, Північна Ірландія та Ірландія подали спільну заявку на проведення турніру у 2028 році, Італія вирішила зосередитися на Євро-2032.

Своє рішення організувати турнір у 2032 році, а не поборотися за Євро-2028 в Італії пояснили бажання мати більше часу на будівництво нових стадіонів чи модернізацію існуючих арен.

Італія вже приймала чемпіонати

Італія у своїй історії двічі самостійно приймала чемпіонати Європи. Це було у 1968 та 1980 роках. Також під час Євро-2020 чотири матчі відбулося в Римі, у тому числі матч-відкриття турніру.

Саме збірна Італії є чинним чемпіоном Європи, перемігши у фіналі Євро-2020 збірну Англії в серії пенальті на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.