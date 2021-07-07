Италия выстрадала победу над Испанией по пенальти и сыграет в финале Евро-2020: видео

Сборные Италии и Испании встретились на "Уэмбли" в рамках первого полуфинала Евро-2020. Победу после серии пенальти одержала сборная Италии.

Італия – Испания 1:1

Голы: Кьеза, 60 – Мората, 80

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Перед игрой с Испанией итальянская сборная была единственной командой, которая выиграла все поединки на Евро-2020. На групповом этапе итальянцы разгромили Турцию и Швейцарию – по 3: 0 и минимально одолели Уэльс.

В 1/8 финала Италии понадобилось дополнительное время, чтобы обыграть Австрию (2:1). В четвертьфинале "скуадра адзурра" остановила Бельгию (2:1).

Испания неудачно стартовала на Евро-2020, сыграв вничью со Швецией (0:0) и Польшей (1:1). Только в третьем матче группы "красная фурия" разгромила Словакию (5:0).

В плей-офф испанцам также было сложно. Сначала подопечные Луиса Энрике после дополнительного времени преодолели Хорватию, после чего в серии пенальти выбили Швейцарию.

Беззубая игра итальянцев

На стартовых минутах Италия увереннее чувствовала себя на "Уэмбли" и зажимала испанскую команду. "Красная фурия" выдержала давление и забрала мяч под свой контроль.

Первый полумомент в игре имели испанцы: Педри элегантным пасом разрезал оборону соперника и вывел Оярсабаля на рандеву с голкипером. Микель замешкался и не смог обработать мяч в штрафной.

На 20 минуте Италия получила шанс отличиться. Возможность "скуадре адзурре" подарил голкипер Симон, который зарано выбежал из ворот встречать Эмерсона. Однако защитники подстраховали своего голкипера.

Через 5 минут испанская сборная создала первый острый момент. Ольмо со второй попытки пробил примерно с 11 метров в нижний угол. На пути гола стал Доннарумма, который отбил мяч.

Италия свой первый момент имела, когда команды уже были готовы идти в раздевалку. Инсинье в штрафной обыгрался с Эмерсоном, после чего защитник со всей силы попал в каркас ворот.

Безумный гол Кьезы

После перерыва первый момент снова был у испанцев. Оярсабаль прекрасно протащил мяч по правому флангу и вывел на ударную позицию Бускетса. Тот нанес красивый удар, но не попал в створ ворот.

Италия сразу ответила случаем в Кьезы. Федерико нашел пространство для удара из-под защитника, но Симон уверенно накрыл мяч. На 58 минуте проверил бдительность Доннаруммы дальним ударом Оярсабаль.

На 60 минуте игры Италия неожиданно отметилась голом. Навес Испании в штрафной соперника завершился перехватом Доннаруммы. Голкипер сразу ввел мяч на Верратти, который отдал на Инсинье.

Лоренцо сделал разрезной пас в штрафную, но мяч перехватил Ляпорт. После этого мяч оказался у Федерико Кьезы. Игрок Ювентуса подобрал мяч, после чего ворвался в штрафную и пробил в дальний угол.

Видео гола Кьезы

Испания свой момент для гола нашла почти сразу. Коке мягко забросил в штрафную на Оярсабаля. Микель пытался нанести удар головой с убойной позиции, но не попал.

Через секунду на ударной позиции оказался Ольмо и выстрелил дальним ударом. Мяч пролетел мимо ворот Доннаруммы. Италия, хоть и села в защиту, также имела свой шанс увеличить преимущество.

Кьеза замечательным разрезным пасом отдал в штрафную на свежего Берарди. Тот пытался отправить мяч между ног Симону, однако голкипер понял замысел Доменико и ликвидировал угрозу.

Еще один момент в Берарди был на 80 минуте. Доменико пробил из-за пределов штрафной на технику, но Симон забрал мяч в руки.

Камбэк Испании

После этого Испании удалось отыграться. Мората сыграл в стеночку с Ольмо и вошел в штрафную. Что делали шестеро итальянцев – неизвестно! Альваро оказался перед Доннаруммой и хладнокровно переиграл голкипера – 1:1!

Видео гола Мората

Определить сильнейшего в основное время команды не смогли, поэтому продолжили битву за финал в овертайме.

На 98 минуте в штрафной "скуадры адзурры" возник пожар. Ольмо остро исполнил стандарт, после чего Донаррумма неуверенно отбил мяч. Первым на добивании был Мората, но не сумел направить мяч в ворота.

В целом Испания доминировала на футбольном поле, когда итальянская сборная иногда панически отбивалась. Казалось, что итальянцы ждут серию пенальти.

Командам не хватило дополнительных 30 минут, чтобы определить победителя. Поэтому судьбу путевки в финал сборные разыграли в серии пенальти. Удача была на стороне Италии, одержавшей победу.