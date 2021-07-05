Италия или Испания: кто станет первым финалистом Евро-2020 – прогноз

На Евро-2020 остались только четыре сборные, которые разыграют звание сильнейшей команды континента. Первыми в битву за выход в финал вступят сборные Италии и Испании, которые встретятся 6 июля в 1/2 финала Евро-2020. Что прогнозируют букмекеры – далее в материале.

В полуфинале Евро-2020 болельщики увидят одно из самых принципиальных противостояний в истории мирового футбола. Сборные Италии и Испании сыграют между собой на четвертом Евро подряд.

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На Евро-2016 Италия взяла реванш за поражение в финале чемпионата Европы-2012 и четвертьфинале Евро-2008. Что интересно, в 2016 году Италия прервала серию Испании без поражений на Евро, которая длилась 8 лет.

Италия – Испания: прогноз Favbet на матч 1/2 финала Евро-2020

Букмекеры считают Италию фаворитом на проход в решающий матч. Коэффициент 1,74 на выход "скуадры адзурры" в финал Евро-2020. Стоит заметить, что Италия выиграла все 5 матчей на чемпионате Европы.

Испанская сборная демонстрирует неубедительную игру на Евро-2020. "Красная фурия" с трудом вышла из группы и имела проблемы с Хорватией и Швейцарией в плей-офф. Впрочем, списывать со счетов трехкратных чемпионов не стоит. Выход Испании в финал оценен коэффициентом 2,20.

В компании Favbet считают, что Италия имеет хорошие шансы выиграть матч в основное время – коэффициент 2,49. Идентичная ставка на испанскую сборную оценена коэффициентом 3,15. На ничью в основное время игры букмекеры предлагают коэффициент 3,25.

Италии и Испании уже приходилось на Евро-2020 играть овертайм, причем испанцам – дважды. Не исключение, что команды будут определять более сильного в дополнительное время или в серии пенальти и на этот раз.

Букмекеры предлагают коэффициент 11 на то, что Италия выигрывает в дополнительное время. Шансы Испании оценены коэффициентом 12. Что касается серии пенальти, то победа итальянцев в лотерее оценена коэффициентом 10. Относительно победы испанской команды – коэффициент 11.

Стоит заметить, что на Евро-2008 Испания выбила Италию именно благодаря победе в серии пенальти!

Поединок Италия – Испания состоится 6 июля на стадионе "Уэмбли" (Лондон). Матч начнется в 22:00.