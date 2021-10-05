Италия – Испания: где смотреть онлайн матч Лиги наций

Во вторник, 6 октября, Италия и Испания определят первого финалиста Лиги наций. В Украине этот матч можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Поединок Италия – Испания состоится 6 октября в Милане на стадионе "Сан-Сиро". Начало поединка в 21:45.

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Италия – Испания: Где смотреть

Права на показ матчей сборных принадлежат каналам "Футбол 1,2,3". Матч Италия – Испания будет транслироваться на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2". Начало трансляции со стадиона в 21:30.

Смотреть онлайн матч Италия – Испания можно на видеосервисе Oll.tv На нем будет та же трансляция, что и по телевидению.

. Доступ к трансляции платный – от 109 гривен в месяц за право просмотра каналов "Футбол 1/2/3".