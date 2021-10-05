Поєдинок Італія – Іспанія відбудеться 6 жовтня у Мілані на стадіоні "Сан-Сіро". Початок поєдинку о 21:45.

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Італія – Іспанія: де дивитися

Права на показ матчів збірних належать каналам "Футбол 1,2,3". Матч Італія – Іспанія буде транслюватися на телеканалах "Футбол 1" та "Футбол 2". Початок трансляції зі стадіону о 21:30.

Дивитися онлайн матч Італія – Іспанія можна на відеосервісі Oll.tv. На ньому буде та ж трансляція, що і по телебаченню.

Важливо. Доступ до трансляції платний – від 109 гривень на місяць за право перегляду каналів "Футбол 1/2/3".