Поєдинок Італія – Іспанія відбудеться 6 жовтня у Мілані на стадіоні "Сан-Сіро". Початок поєдинку о 21:45.
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Італія – Іспанія: де дивитися
Права на показ матчів збірних належать каналам "Футбол 1,2,3". Матч Італія – Іспанія буде транслюватися на телеканалах "Футбол 1" та "Футбол 2". Початок трансляції зі стадіону о 21:30.
Дивитися онлайн матч Італія – Іспанія можна на відеосервісі Oll.tv. На ньому буде та ж трансляція, що і по телебаченню.