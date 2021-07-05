Европейское классическое: анонс полуфинала Евро-2020 Италия – Испания

Сборные Италии и Испании встретятся в полуфинале Евро-2020. Ведущие команды мира встретятся на четвертом чемпионате Европы подряд. Что ожидать от полуфинального матча Евро-2020 – читайте в анонсе Спорт 24.

Италия – Испания: главное

Что: 1/2 финала Евро-2020

Где: стадион "Уэмбли", Лондон (Англия)

Когда: вторник, 6 июля, 22: 00

Трансляция: канал "Футбол 1", "Футбол 2", ТРК "Украина", Oll.tv, Megogo

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Путь в полуфинал

Что Италия, что Испания уверенно прошли отбор на Евро-2020. Подопечные Роберто Манчини выиграли все поединки, оставив позади Финляндию, Грецию, Боснию и Герцеговину, Армению и Лихтенштейн.

Испанская сборная в отборе позволила себе две осечки. "Красная фурия" расписала ничьи с Норвегией и Швецией и выиграла все остальные матчи. Кроме норвежцев и шведов, команда Луиса Энрике опередила Румынию, Фарерские острова и Мальту.

На финальной стадии Евро-2020 Италия – единственная сборная, выигравшая все матчи. В группе "скуадра адзурра" разгромила Турцию и Швейцарию по 3:0 и вторым составом на классе обыграла Уэльс (1:0).

В 1/8 финала Италия получила в соперники Австрию и только после дополнительно времени обыграла обидчика Украины (2:1). В четвертьфинале Италия получила первого топ-соперника за длительное время – Бельгию.

Подопечные Манчини не без проблем обыграли бельгийцев со счетом 2:1.

Бельгия – Италия видеообзор

Испания долго "запрягала" на Евро-2020. Сперва "красная фурия" не смогла обыграть Швецию (0:0), а впоследствии утратила победный результат против Польши (1:1).

В последнем матче группы Испании угрожал вылет с Евро-2020. И Испания разгромила Словакию (5:0) и заняла второе место.

В первом же матче плей-офф у команды Энрике возникли проблемы. Испанцы 3:1 побеждали Хорватию, но позволили сопернику совершить камбэк. "Красная фурия" вырвала победу после дополнительного времени (5:3).

В четвертьфинале подопечным Энрике вновь понадобилось дополнительное время, чтобы обыграть Швейцарию. При чем после того, как счет стал 1:1, испанцы почти 45 минут играли в большинстве.

На этот раз Испании понадобилась серия пенальти, где настоящим героем стал Унай Симон. Его спасения вывели Испанию в полуфинал.

Швейцария – Испания видеообзор

Очные встречи

На предыдущем чемпионате Европы в 2016 году Италия победила испанцев в 1/8 финала. "Скуадра адзурра" положила конец выдающейся серии испанцев, которые не проигрывали никому на чемпионатах Европы в течение восьми лет.

Однако испанцы прошли Италию в четвертьфинале Евро-2008 и обыграли ее в финале Евро-2012. Следует отметить, что на Евро-2012 Италия и Испания встретились в группе и расписали ничью 1:1.

Италия – Испания видеообзор матча Евро-2016

Команды дважды встречались в отборочном цикле ЧМ-2018. Матч в Турине завершился со счетом 1:1, а в ответном матче на "Сантьяго Бернабеу" испанцы разгромили соперника 3:0.

Команды играли между собой 37 раз. Каждый из соперников одержал по 11 побед, еще 15 матчей завершились вничью. В шести матчах на евро Италия одержала две победы, Испания – одну. Еще три встречи завершились вничью.

Сборные Испании и Италии вновь сойдутся 6 октября на "Сан-Сиро" в полуфинале Лиги наций УЕФА.

Лидеры команд

В отличие от Испании предыдущих лет, в этом составе трудно назвать ведущих футболистов. По сравнению с другими в составе гораздо меньше футболистов из Барселоны и Реала.

Возможно, лидерами и двигателями Испании являются фланговые защитники – Сезар Аспиликуэта и Жорди Альба. Продвижением мячf вперед в дальнейшем занимается нестареющий Бускетс.

На острие атаки "красной фурии" зажигают опытные Альваро Мората и Жерар Морено.

Сборная Италии в предыдущей игре потеряла своего ключевого футболиста – Леонардо Спинаццола. Футболист Ромы стал открытием Евро-2020, но порванные "кресты" не позволят ему сыграть на Евро-2020.

Из-за потери Спинаццолы игра итальянцев станет намного проще, ведь нарушится его тандем с Лоренцо Инсинье. Традиционной силой Италии являются ее центральные защитники – Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи.

У "скуадры адзурры" мощная средняя линия, в которой за креатив отвечают Жоржинью и Барелла, а за разрушение – Верратти. На "кромках" итальянцев динамичные Кьеза и Инсинье.

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