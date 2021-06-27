Италия лишь в овертайме одолела Австрию и вышла в 1/4 финала Евро-2020: видео

В субботу, 26 июня, во втором матче 1/8 финала между сборными Италии и Австрии в основное время не был определен победитель. Уже в дополнительное время Италия вырвала путевку в четвертьфинал.

Италия – Австрия 2:1

Гол: Кьеза, 95, Пессина, 105 – Калайджич, 114

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На месте сборной Австрии могла бы быть сборная Украины, если бы не проиграла в третьем туре группового этапа. Но имеем то, что имеем, а точнее, сборную Швеции. Сборная же Австрии, проиграв Нидерландам, но выиграв в Северной Македонии и Украины, попала в плей-офф команду, которая по игре вполне оправдывает статус одного из фаворитов на победу в континентальном первенстве. Правда, группа, в которой, кроме подопечных Манчини, были Уэльс, Швейцария и Турция, не выглядела слишком сложной, поэтому все свои футбольные умения итальянцам пришлось показывать уже в матчах на вылет.

Итальянцы начали подтверждать статус фаворита уже со стартового свистка. Спинаццола на скорости ворвался во вратарскую соперника, прошел нескольких защитников и пробил – мяч пролетел мимо левой стойки.

На 33-й минуте те же итальянцы могли создать настоящий шедевр на этом Евро. Иммобиле очень опасно пробивал с дальней дистанции – мяч попал в крестовину.

В конце первого тайма Спинаццола получил передачу в штрафной и с разворота пробил – голкипер парировал на угловой.

После перерыва Алаба исполнял штрафной удар с опасного расстояния, и мяч пролетел в считанных сантиметрах над перекладиной.

На 65-й минуте австрийцы неожиданно открыли счет во встрече, правда, не обошлось без вмешательства VAR. После навеса во вратарскую Алаба головой сбросил на дальнюю штангу, где Арнаутович с убийственного расстояния замкнул, направив мяч в сетку. После просмотра VAR арбитр отменил забитый Арнаутовичем гол.

Через 10 минут Австрия снова была близка к голу. Лайнер после борьбы с защитником в штрафной соперника оказался на газоне. Австрийцы требовали назначения 11-метрового, а рефери пошел просматривать VAR. После просмотра VAR арбитр решает, что сыграно было чисто и 11-метрового не будет.

В итоге команды не определили сильнейшего в основное время и игра перешла в овертайм.

Уже на старте первого овертайма Италия открыла счет во встрече. Спинаццола отдал ювелирную навесную передачу в штрафную на Кьезу, который мастерски убрал защитника и пробил мимо голкипера.

Видео гола Кьезы

На 105-й минуте итальянцы окончательно сняли все вопросы о победителе встречи. Ачерби получил передачу в штрафной, несколько секунд продержал мяч и отдал под удар на Пессину, который с убийственного расстоянии прошил голкипера.

Видео гола Пессины

За 6 минут до конца овертаймов Австрия пыталась восстановить интригу во встрече, сведя преимущество итальянцев к минимуму. Шауб мастерски навесил с углового на ближнюю штангу, где Калайджич головой в падении замкнул.

Как итог, Италия получила тяжелую победу и сыграет в четвертьфинале Евро-2020.

Италия – Австрия видеообзор