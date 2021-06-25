В бой вступает фаворит Евро-2020: Италия – Австрия – кто выиграет в матче 1/8 финала

Фаворит Евро-2020 сборная Италии в субботу, 26 июня, начнет борьбу в плей-офф. "Скуадра адзурра" встретится со сборной Австрии, которая огорчила украинскую команду. Что прогнозируют букмекеры - далее в материале.

Италия седьмой раз в своей истории вышла в плей-офф чемпионатов Европы. Подопечные Роберто Манчини блестяще выиграла группу A, в которой победили Турцию, Швейцарию и Уэльс.

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Итальянцы всего один раз выиграли Евро в 1968 году. На предыдущем Евро Италия дошла до 1/4 финала, в котором драматично проиграла Германии.

Сборная Австрии впервые в своей истории сыграет в плей-офф чемпионатов Европы. Австрийская команда заняла второе место в группе C, проиграв только Нидерландам. Австрийцы победили Северную Македонию и Украину.

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По данным УЕФА, Италия и Австрия провели 36 матчей. В активе Италии 16 побед против 12 у Австрии. Еще 8 раз команды играли вничью.

Букмекеры уверены, что "Скуадра адзурра" пройдет в 1/4 финала. Проход итальянской сборной в противостоянии с Австрией оценивают коэффициентом 1,20. Специалисты склоняются, что команда Манчини выигрывает в основное время. Такой итог игры оценен коэффициентом 1,50.

Австрия – неуступчивая команда, что продемонстрировала на групповом этапе. Поэтому, подопечных Франко Фоды не стоит списывать со счетов.

Их проход в следующий раунд оценили коэффициентом 5. Если же Австрия выигрывает матч в основное время – коэффициент 8. Ничья в игре оценена коэффициентом 4,25.

Сборная Италии выиграла все матчи на Евро-2020. Больше того, сухая серия итальянцев длится 11 поединков. Букмекеры предлагают коэффициент 2,06 на то, что Италия выигрывает поединок всухую.

По мнению букмекеров, наиболее реальная победа Австрии с разницей в один гол. Такой итог поединка оценен коэффициентом 7,70.

Италия и Австрия встретятся 26 июня в Лондоне на "Уэмбли". Начало игры в 22:00.