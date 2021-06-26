Италия – Австрия: где смотреть онлайн матч 1/8 финала Евро-2020

Сборные Италии и Австрии встретятся 26 июня в рамках 1/8 финала Евро-2020. Команды поспорят за путевку в 1/4 финала. Где смотреть матч - далее в материале.

Италия – Австрия: где смотреть матч

Италия и Австрия встретятся в Лондоне (Англия) на стадионе "Уэмбли". Поединок 1/8 финала начнется в 22:00.

К теме В бой вступает фаворит Евро-2020: Италия – Австрия – кто выиграет в матче 1/8 финала

В Украине матчи Евро-2020 транслируют исключительно телеканалы "Футбол 1/2/3" и ТРК "Украина". Поединок Италия – Австрия будут транслировать на всех трех каналах. Начало трансляции в 21:50.

Смотреть онлайн матч Италия – Австрия можно на всех платформах, которые транслируют эти каналы. Среди них – Oll.tv. В Украине смотреть каналы "Футбол 1/2/3" можно на спутнике и в пакетах кабельных или IPTV операторов.

Телеканал ТРК "Украина" доступен подписчикам платформы Megogo.