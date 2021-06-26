Италия – Австрия: где смотреть матч
Италия и Австрия встретятся в Лондоне (Англия) на стадионе "Уэмбли". Поединок 1/8 финала начнется в 22:00.
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В Украине матчи Евро-2020 транслируют исключительно телеканалы "Футбол 1/2/3" и ТРК "Украина". Поединок Италия – Австрия будут транслировать на всех трех каналах. Начало трансляции в 21:50.
Смотреть онлайн матч Италия – Австрия можно на всех платформах, которые транслируют эти каналы. Среди них – Oll.tv. В Украине смотреть каналы "Футбол 1/2/3" можно на спутнике и в пакетах кабельных или IPTV операторов.
Телеканал ТРК "Украина" доступен подписчикам платформы Megogo.
- Италия уверенно выиграла группу A, в которой нанесла поражения Турции, Швейцарии и Уэльса. Зато австрийская сборная в группе C проиграла Нидерландам, но нанесла поражений Северной Македонии и Украине. Австрия вышла в 1/8 финала со второго места.