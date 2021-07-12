Все дороги ведут в Рим: Италия ошеломила Англию в финале Евро-2020, выиграв по пенальти

Сборная Италии во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы. Итальянская сборная победила Англию в финальном матче Евро-2020.

Италия – Англия 1:1 (3:2 по пенальти)

Голы: Бонуччи, 67 – Шоу, 2

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Англия впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы. До того "Три льва" проиграли два полуфинала.

На Евро-2020 английская команда уверенно вышла из группы после победы над Хорватией и Чехией с одинаковым счетом 1:0 и ничьей с Шотландией (0:0).

В плей-офф англичане сначала одолели Германию (2:0), после чего прошли Украину (4:0) и Данию (2:1).

Итальянская сборная блестяще сыграла на групповом этапе: победы по 3:0 над Турцией и Швейцарией и победа над Уэльсом (1:0).

В плей-офф "скуадра адзурра" выбила с одинаковым счетом Австрию и Бельгию – по 2:1. В полуфинале итальянцы в серии пенальти одолели Испанию.

Италия побеждала на чемпионате Европы в далеком 1968 году.

Быстрый гол Англии

Не успели команды выйти на футбольное поле, как Англия уже была впереди. Атаку "трех львов" классно развил Гарри Кейн, отдав разумный пас на правый фланг.

Там мяч получил Киран Триппьер, которому итальянцы дали слишком много времени, чтобы сделать навес. В итоге Киран нашел своим навесом Люка Шоу, который из пределов штрафной прошил Доннарумму!

Видео гола Шоу

Италия почти сразу получила неплохую возможность отыграться благодаря штрафному. Но Лоренцо Инсинье неудачно выполнил стандарт с перспективной позиции.

Первый действительно серьезный ответ Италии пришел аж на 35 минуте. Федерико Кьеза взял инициативу на себя и протащил мяч в штрафную Англии. Федерико нанес мощный удар низом, но считанные сантиметры отделили итальянца от гола.

Уже в компенсированное к первому тайму время Италия нанесла свой первый удар в створ ворот Англии. Верратти неакцентированно пробил из-за пределов штрафной, но с его ударом легко справился Пикфорд.

Камбэк Италии

После перерыва Англия претендовала на пенальти. По крайней мере Рахим Стерлинг снова картинно упал в штрафной, но на этот раз арбитр не купился на симуляцию англичанина.

Италия свой шанс получила на 51 минуте, когда заработала стандарт перед штрафной соперника. Лоренцо Инсинье решил снова выполнить стандарт, но не попал в створ ворот.

Роберто Манчини решил вмешаться в игру и сделал двойную замену: Кристанте и Берарди заменили Бареллу и Иммобиле.

Через несколько минут Лоренцо оказался на ударной позиции с очень острого угла. Игрок Наполи пробил в Пикфорда, закрывшего собой ворота.

На 62 минуте действительно проблемы обороне Англии создал Кьеза. Игрок Ювентуса вошел в штрафную и пробил из-под нескольких защитников. Пикфорд совершил удивительный сейв!

Давление Италии таки воплотилось в гол, ведь Англия слишком много позволяла своему сопернику. "Скуадре адзурре" удалось отличиться после углового. Пикфорд отбил мяч после удара Верратти, но Бонуччи выиграл добивание и затолкал мяч в ворота – 1:1.

Видео гола Италии

Очень быстро Италия могла выйти вперед. Берарди получил роскошный пас из центра поля за спины защитников. Доменико пробил взлет, но не попал уже в пустые ворота.

Гарет Саутгейт ответил Манчини двумя заменами: Сака и Хендерсон заменили Триппьера и Райса.

Окрыленная Италия продолжила доминировать на "Уэмбли", который замолчал от гола в ворота английской команды. Только на последних минутах основного времени Англия начала отбирать инициативу.

На 86 минуте Италия понесла тяжелую потерю. Кьеза из-за травмы не смог продолжить игру и на поле появился Бернардески. С поля ушел наиболее яркий игрок финала!

Определить чемпиона Европы в основное время команды не смогли и продолжили битву в овертайме.

Овертайм

В первом экстратайме Манчини провел еще две замены, выпустив Белотти и Локателли вместо Инсинье и Верратти. Вместо этого Гарет Саутгейт снял Маунта и выпустил Грилиша. Создавалось впечатление, что Англия физически превосходит итальянцев.

Первый полумомент в экстратайме имела Англия: Филлипс получил много времени, чтобы нанести дальний удар. Хавбек Лидса не попал в створ ворот Доннаруммы.

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На 103 минуте Италия взорвалась опасным моментом: Эмерсон разобрался на левом фланге и прострелил в штрафную. Бернардески не успел к мячу, поэтому Пикфорд отбил его. Зато Белотти после добивания не попал в ворота.

Во втором экстратайме снова ближе к забитому мячу была Италия: Бернардески мощно пробил со штрафного в Пикфорда. Вратарь со второй попытки зафиксировал мяч в руках.

После этого Англия полностью завладела инициативой и, как в игре с Данией – начала зажимать соперника. Италия была вынуждена играть на отбой! Манчини решил усилить защиту, выпустив Флоренци вместо Эмерсона.

Однако Саутгейт под серию пенальти выпустил Рашфорда и Санчо вместо Хендерсона и Уокера соответственно. Английский тренер не проиграл – команды определяли чемпиона Европы в серии пенальти!

В серии пенальти удача была на стороне сборной Италии, которая реализовала 3 попытки! Англия не смогла забить три пенальти подряд. Италия – чемпион Европы!

Видео серии пенальти