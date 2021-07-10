Все или ничего: анонс финала Евро-2020 Италия – Англия

Наконец футбольные болельщики дождались. В воскресенье, 11 июля, определится чемпион Европы. В финале на "Уэмбли" сойдутся Италия, которая выигрывала турнир в далеком 1968 году, и Англия – дебютант финала. Все самое интересное о финальном поединке в анонсе Спорт 24.

Италия – Англия: главное

Что: финал Евро-2020

Где: стадион "Уэмбли", Лондон (Англия)

Когда: воскресенье, 11 июля, 22:00

Трансляция: канал "Футбол 1", "Футбол 2", ТРК "Украина", Oll.tv, Megogo, онлайн-трансляция Спорт 24

Примечательно FAVBET ожидает королеву на трибунах и собаку на поле в финале Евро 2020

Евро-2020 однозначно войдет в историю футбола. Впервые чемпионат состоялся в нескольких странах и впервые в истории Евро перенесли из-за пандемии.

Этот чемпионат Европы подарил много сенсаций и исторических достижений. Кроме того, что Англия дебютирует в финале, Дания стала первой командой, которая дошла до полуфинала после двух поражений на групповом этапе.

До сих пор жива в памяти победа Швейцарии над Францией в 1/8 финала. Еще долго все будут вспоминать прекрасные матчи в исполнении Думфриса, Спинаццолы, Бущана и других.

И согласитесь, самая большая победа на Евро-2020 уже произошла. Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен выиграл главный матч своей жизни. Все остальное – не имеет значения!

Путь на Евро-2020

Италия открывала чемпионат Европы и символично, что сыграет в матче-закрытии. Правда, теперь "скуадра адзурра" вынуждена играть не в родном Риме, а на поле Англии – "Уэмбли".

Италия очень уверенно преодолела группу с тремя победа над Турцией (3:0) Швейцарией (3:0) и Уэльсом (1:0). В плей-офф подопечные Роберто Манчини выбили после дополнительного времени Австрию (2:1) и в непростой игре одолели Бельгию (2:1).

Пожалуй, наиболее тяжелый поединок Италии состоялся в 1/2 финала против Испании. По логике игры в финал должна была пройти "красная фурия". Но футбол нелогичный вид спорта, поэтому после ничьей в матче (1:1), "скуадра адзурра" выиграла серию пенальти.

Италия – Испания видеообзор

Английская сборная в полуфинале играла в эконом-режиме. На групповом этапе "Три льва" минимально обыграли Хорватию и Чехию, и не нашли в себе силы обыграть Шотландию (0:0).

Уже в первом матче плей-офф подопечных Гарета Саутгейта ждало настоящее испытание на прочность Германией. И Англия внешне легко прошла соперника (2:0), который помешал "Трем львам" выйти в финал Евро-1996.

В 1/4 финала Англия деклассировала сборную Украины (4:0), после чего со скандалом выбила Данию в полуфинале. Англия доминировала в поединке против датчан, однако победный гол пришел после сомнительных решений арбитров.

Те позволили Англии продолжить атаку, когда на поле было два мяча, что запрещено правилами футбола. В итоге англичане заработали пенальти и Кейн со второй попытки отправил мяч в сетку (2:1).

Англия – Дания видеообзор

Очные встречи и интересные факты

Италия дважды проиграла в финале чемпионатов Европы после триумфа в Риме в 1968 году. Только три команды выигрывали чемпионат Европы на своей территории:

Испания (1964);

Италия (1968)

Франция (1984).

Португалия (2004) и Франция (2016) уступили в домашнем финале.

Англичане второй раз сыграют в финале крупного турнира. Предыдущий также состоялся на их территории. В финале чемпионата мира 1966 года на "Уэмбли" они в дополнительное время победили сборную ФРГ со счетом 4:2.

Сборная Англии стала 13-м в истории финалистом Евро и первым дебютантом после Греции и Португалии в 2004 году.

Очевидного преимущества за всю историю встреч нет ни у одного соперника. С 27 матчей Италия выиграла десять, когда Англия – восемь. Англичане забили 33 гола, итальянцы – всего на два меньше.



Фото Getty Images

Последняя на сегодня встреча команд – это товарищеский матч на "Уэмбли" в мае 2018 (1:1). Предыдущая турнирная встреча завершилась победой Италии со счетом 2:1 в групповом этапе ЧМ-2014.

В рамках чемпионата Европы команды в последний раз встречались в четвертьфинале Евро-2012 в Киеве. После нулевой ничьи на "Олимпийском" Италия победила 4:2 по пенальти.

Ключевые футболисты

Англия не побеждала Италию уже в шести матчах турнирного значения

В четвертьфинале Евро-2020 "скуадра адзурра" потеряла Леонардо Спинаццолу. Эксперты считают, что это ключевая потеря для Италии. Однако Роберто Манчини решил не менять тактику своей команды из-за потери Спинаццолы.

Наставник итальянцев попытался ввести в игру Эмерсона. В игре с Испанией моментами Эмерсону удавалось выполнять функции Спинаццолы, но в итоге Манчини снял его с игры.

На групповом этапе игра Италии во многом зависела от Доменико Берарди. И в плей-офф ключевую роль играет Федерико Кьеза.

Англия – самая дорогая команда Евро-2020 и имеет состав на уровне чемпионов мира – французов. Только вдумайтесь, скамейку запасных в Англии "греют" Джейдон Санчо, Маркус Решфорд и Фил Фоден.

Важнейшими игроками Англии на Евро-2020 стали Гарри Кейн и Рахим Стерлинг. На двоих они забили 7 голов, причем Рахим провел действительно выдающийся матч против Дании.



Фото Getty Images

Однако сила Англии не в конкретных игроках, а в ширине состава. В отличие от большинства тренеров, Гарет Саутгейт может изменять игру в любой момент. Простыми словами, у Саутгейта два равноценных состава.

Прогноз

Италия провела невыразительный полуфинал против Испании, который несколько испортил впечатление о команде Манчини. Испания сильно обнажила проблемы "скуадры адзурры".

В частности, Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи далеко не безгрешны в защите. Кроме того, итальянцам заметно не хватает игрока с последним пасом, как Алессандро Дель Пьеро.

Вместе с тем, Италия несмотря на проблемы в игре с "красной фурией" излучала невероятную уверенность. Серия без поражений в Италии уже идет 33 матча!

Касательно Англии, то команда играет в очень прагматичный футбол. И гол Дании позволил нам увидеть истинное лицо "Трех львов" – сумасшедшая динамика и интенсивность, мощные фланги и убийственная реализация.