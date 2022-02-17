В Италии футболист забил роскошный гол "ударом скорпиона": видео шедевра

В итальянской Серии В забили сумасшедший гол из-за пределов штрафной. Автором мяча стал форвард Комо Этторе Глиоцци.

Невероятный гол

Красавец-гол был забит в 23-м туре в ворота Фрозиноне. На 28-й минуте счет в матче открыл нападающий Комо Этторе Глиоцци, сообщает 24 канал.

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26-летний футболист гостей присоединился к розыгрышу углового. Форвард ударом пяткой прошил сетку ворот после сброса головой от партнера по команде. Вратарь не был готов к таким действиям соперника. В футбольных кругах такой выстрел называют ударом скорпиона.

Отметим, что роскошный гол дал начало победе Комо. Еще до перерыва команды забили по одному голу. В итоге – 1:2 победа Комо.

После победы клуб с 31 пунктом занимает 11-е место в таблице Серии А.

Видео гола