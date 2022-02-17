Неймовірний гол

Красень-гол був забитий у 23-му турі у ворота Фрозіноне. На 28-й хвилині рахунок у матчі відкрив нападник Комо Етторе Гліоцці, повідомляє 24 канал.

Читайте також Дніпро-1 заборонив гравцям відповідати на запитання про вторгнення Росії в Україну

26-річний футболіст гостей приєднався до розіграшу кутового. Форвард ударом п'яткою прошив сітку воріт після скидання головою від партнера по команді. Воротар не був готовий до таких дій суперника. У футбольних колах такий постріл називають ударом скорпіона.

Відзначимо, що розкішний гол дав початок перемозі Комо. Ще до перерви команди забили по одному голу. У підсумку – 1:2 перемога Комо.

Після звитяги клуб із 31 пунктом посідає 11-те місце у таблиці Серії А.

Відео голу