Он мечтал о семье: вражеский снаряд унес жизни комментатора Бабийчука и его матери в Харькове

Российский захватчик продолжает безжалостно избивать в Харьковском направлении. Область и город находится под постоянными обстрелами, которые, к сожалению, уносят жизни талантливых украинцев. Именно таков был Александр Бабийчук.

Их жизнь могла продолжаться, если бы не россияне

Александр Бабийчук, как и большинство украинцев, до 24 февраля строил планы на будущее, размышлял о путешествиях и развитии в любимой работе. Но 17 августа враг сделал так, чтобы сердце парня и его матери перестали биться навсегда.

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В этот день россияне в очередной раз обстреляли Харьков и область. Они попали в многоквартирный дом в Салтовском районе, после чего загорелся пожар, который превратил помещение в руину. К счастью, нашим пожарным удалось локализовать пожар, но это не вернуло жизни жителей. К сожалению, есть много погибших, среди которых Александр Бабийчук и его мать Людмила.

Только сестре Катерине чудом удалось выжить.

Редакция Межрайонной газеты "Заря" до последнего надеялась, что семья Александра выжила, но к сожалению эти надежды не стали реальностью. В "Заре" прекрасно знали Сашу, который был хорошим футбольным комментатором. С началом сезона Александр был одним из первых, кто оперативно освещал матчи и делал аналитику игры.

Мать Сашка училась с редактором "Зари" Василием Мельником, с которым держала связь до последних дней своей жизни.

Журналисты с теплом вспоминают погибшего, мечтавшего о своей семье.

Он был добрым, общительным, умным, тактичным. Любил жизнь, очень хотел иметь свою семью. И она бы у него была, если бы не оккупанты. Саша работал учителем в одном из Харьковских лицеев. Он хорошо ладил с детьми. Был незаменимым, первоклассным ведущим на школьных праздниках и мероприятиях, играл на гитаре, сочинял стихи, любил море, путешествия, своих родных и хотел жить. Когда Саша бывал в редакции, в основном заходил на летних каникулах, мы долго общались, пили чай и говорили о будущем. Оно у него могло быть очень радостным и счастливым.

– говорится в сообщении.

Сестра чудом осталась жива

Это уже второе ужасное горе в семье. Перед этим семья похоронила отца и мужа Иосифа Бабийчука. Это сильно отразилось на семье.

Потеря близкого человека всегда является большим горем, которое полон переживаний. Но 17 августа враг решил унести жизнь уже почти целой семьи Бабийчуков.

"Эти люди должны жить еще долго и счастливо. Именно в тот роковой день мы видели их, когда Саша и его мама ждали электричку с Довжика на Харьков. Господи, если бы знать, что им нужно было остаться в селе. Не хватает слов, чтобы объяснить , что мы сейчас чувствуем. Никогда вас не забудем... Вечная память Саше, его маме. Теперь они на небесах вместе с отцом и мужем, которого так сильно любили. Господи, даруй им царство небесное", – выразила соболезнование редакция газеты "Заря".

Журналисты газеты "Заря" надеются, что Екатерина как можно скорее поправится. Также редакция готова помочь сестре и дочери погибшего Саши и Людмилы.

Редакция сайта 24 канала со слезами на глазах выражает соболезнования родным и друзьям Саши и его матери Людмилы. Враг будет наказан за все те теракты и преступления, которые совершил в Украине. Желаем сил и крепкого здоровья Екатерине, которая в одночасье потеряла сразу двух родных людей.

Напомним, что в этом доме жила мать украинской прыжки в высоту Екатерины Табашник, которая тоже погибла. Среди разрушений можно было увидеть медали легкоатлетки, хранившиеся в квартире.