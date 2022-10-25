Маск назвал Каспарова идиотом, вступившимся за Украину после истории со Starlink

Между титулованным гроссмейстером и невероятным изобретателем снова промелькнула молния. Гарри Каспаров получил резкий и оскорбительный ответ от Илона Маска.

Бывший чемпион мира вступился за Украину после того, как компания Илона Маска SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине. Известный шахматист упрекнул Маску в том, что тот решает, как вести свои дела Украине, когда сам сидит в безопасности и комфорте.

К теме Starlink в Украине будет: Илон Маск сделал новое заявление

Каспаров: Это нравственный идиотизм

Гарри Каспаров назвал такие решения Маска моральным идиотизмом.

Цена огромна, но Украина платит эту цену. Почему люди, которые сидят в комфорте своих поместий в Кремниевой долине, говорят Украине, как вести свои дела. Это нравственный идиотизм и геополитическая слепота,

– заявил Каспаров.

Маск: А у меня даже нет дома

Маск не замедлил ответить, который написал в своем твиттере, но сделал это в оскорбительной форме, назвав гроссмейстера "дураком". Он сравнил игру Каспарова с игрой работа в игре в шахматном приложении на iPhone.

Хотя это правда, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот. А у меня даже дома нет, не говоря уже о имении, дураке,

– ответил Маск.

Интересно, что впоследствии Маск решил кое-что исправиться после отказа финансировать Starlink в Украине, ведь на него налетели с критикой. По словам Илона, его компания не собиралась выключать Starlink в Украине, даже если Министерство обороны США откажется его финансировать.