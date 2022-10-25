Колишній чемпіон світу заступився за Україну після того, як компанія Ілона Маска SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні. Відомий шахіст дорікнув Маску тим, що той вирішує, як вести свої справи Україні, коли сам сидить у безпеці та комфорті.

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Каспаров: Це моральний ідіотизм

Гаррі Каспаров назва такі рішення Маска моральним ідіотизмом.

Ціна величезна, але Україна сплачує цю ціну. То чому люди, які сидять у комфорті своїх маєтків у Кремнієвій долині, кажуть Україні, як вести свої справи. Це моральний ідіотизм та геополітична сліпота,

– заявив Каспаров.

Маск: А в мене навіть немає дому

Маск не забарився із відповіддю, яку написав у своєму твітері, але зробив це в образливій формі, назвавши гросмейстера "дурником". Він порівняв гру Каспарова з грою робота у грі в шаховому додатку на iPhone.

Хоча це правда, що Каспаров грає в шахи майже так само добре, як мій iPhone, в іншому він ідіот. А в мене навіть дома немає, не кажучи вже про маєток, дурник,

– відповів Маск.

Цікаво, що згодом Маск вирішив дещо виправитись після відмови фінансувати Starlink в Україні, адже на нього налетіли з критикою. За словами Ілона, його компанія не збиралась вимикати Starlink в Україні навіть, якщо Міністерство оборони США відмовиться його фінансувати.