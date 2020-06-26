Донецкий "Шахтер" представил новый дизайн клубного автобуса. "Горняки" презентовали новый дизайн автобуса накануне матча чемпионата Украины против "Зари".

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера". "Шахтер" прибудет на матч с "Зарей" в статусе чемпиона-2019/20 и приедет на автобусе с новым дизайном.

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Исторический подтекст

"Главный элемент айдентики – домашняя игровая футболка, созданная на основе легендарной формы, в которой "Шахтер" завоевал Кубок УЕФА", – говорится в сообщении.

Дончане завоевали Кубок УЕФА в 2009 году. В финале "горняки" победили немецкий "Вердер". В полуфинале "Шахтер" обыграл киевское "Динамо".

Новый дизайн клубного автобуса "Шахтера" / Фото shakhtar.com

В субботу, 27 июня, "оранжево-черные" в рамках 28-го тура Премьер-лиги будут принимать на НСК "Олимпийский" луганскую "Зарю". Начало в 19:30.