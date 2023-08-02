"Не имел возможности нанести ему травму": исполнительный директор ФШУ сыграл футбол с россиянином

Исполнительный директор Федерации шахмат Украины принял участие в одном футбольном матче с россиянином. Украинец прокомментировал свое участие в поединке.

Юрий Гнип сыграл в выставочном матче, в котором был задействован президент международной организации шахматистов (ФИДЕ) россиянин Аркадий Дворкович. Украинец сожалеет, что не смог нанести вред своему оппоненту.

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Странные оправдания

Исполнительный директор Федерации шахмат Украины Юрий Гнип 1 августа принял участие в товарищеском футбольном матче в Баку. Именно в столице Азербайджана проходит Кубок мира по шахматам. В поединке соревновались спортсмены, участвующие в международных шахматных соревнованиях (среди которых был и Юрий Гнип), а также представители международной организации шахматистов (за которых выступал россиянин Аркадий Дворкович) и Федерации шахмат Азербайджана. Спортсмены одержали победу 8:6.

Реакцию исполнительного директора Федерации шахмат Украины долго ждать не пришлось. Юрий Гнип начал радоваться странным "достижениям", закрыв глаза на общую ситуацию. Он отметил, что он был капитаном команды спортсменов "как старейшина". Украинец заметил, что он руку никому не давил, а на церемониях не фотографировался. Не сделал он это для того, чтобы русскоязычные издания ничего лишнего не писали, а потом не "передрукивали наши вышитники". Также Гнип отметил, что он хотел нанести травму Дворковичу, однако не смог этого сделать, потому что россиянин стоял на воротах, хотя Юрий получил такой приказ от Фирмана.

Гнип все же похвастался, что смог забить два гола в ворота представителя страны-агрессора, а также тем, что после матча он дал интервью на украинском языке и закончил словами "Слава Украине". Украинец также рассказал, что судьи пытались "вытянуть" победу для представителей международной организации шахматистов, однако им не удалось этого сделать. Гнип продолжал хвастаться не тем, чем нужно.

В целом матч проходил под нашу диктовку, меня даже удивило, почему ФИДЕ-шники так спокойны. Но за 3 минуты до окончания при счете 6:3 в нашу пользу начались такие ожидаемые "чудеса". Сначала эти 3 минуты почему-то растянулись на 15. Затем судья насчитал лишнего игрока на поле и назначил пенальти в наши ворота, некоторые наши игроки начали "непринужденно ошибаться". Счет стал 6:6. Пришлось снова взять все в свои ноги и на последней, как оказалось, минуте пойти в нападение, достаточно легко обыграть на покушении защитника, они уже боялись меня, потому что до этого я дальним ударом уже попал в штангу, выйти один на один и отдать голевую. По крайней мере, уже один кубок наш,

– рассказал Гнип.

Видео с матча: