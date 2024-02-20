Новые-старые лица: Исполком УАФ утвердил глав комитетов и тренеров сборных

Во вторник, 20 февраля, в Доме футбола состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола. На нем был принят ряд важных кадровых решений.

Новоизбранный президент УАФ Андрей Шевченко начинает реализовывать масштабные изменения в украинском футболе. Как уже сообщалось, арбитр ФИФА Екатерина Монзуль возглавила судейский комитет, заменив на этом посту Лучано Лучи.

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Кто возглавил комитеты УАФ

Однако это еще не все кадровые изменения. По предложению президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко на Исполкоме избраны главы постоянных комитетов УАФ. Среди них стоит выделить легендарного динамовца Олега Лужного, который возглавил комитет профессионального футбола. Ранее сообщалось, что бывший одноклубник Андрея Николаевича может получить кресло вице-президента.

Председатели комитетов УАФ

комитет национальных сборных команд – Андрей Шевченко;

комитет профессионального футбола – Олег Лужный;

комитет детско-юношеского футбола – Александр Шевченко;

комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований – Андрей Таран;

комитет арбитров – Екатерина Монзуль;

комитет развития футбола – Сергей Владыко (сопредседатель), Александр Каденко (сопредседатель);

комитет по вопросам статуса и трансфера футболистов – Евгения Ершова;

спортивно-медицинский комитет – Максим Перебийнис;

комитет по аттестации футбольных клубов – Виктор Бессмертный;

комитет по этике и честной игре – Франческо Баранка.

Не был утвержден председатель Комитета женского и девичьего футбола. К этому вопросу вернутся после проведения выборов руководящих органов Всеукраинской ассоциации женского футбола.

Тренерские пертурбации

Также Исполком УАФ утвердил изменения во главе различных сборных Украины. Дмитрия Михайленко назначили тренером юношеских сборных U-19 и U-18. А еще один бывший динамовец Юрий Мороз будет отвечать за сборные возрастом U-17 и U-16.

Дмитрий Михайленко – главный тренер юношеских сборных U-19 и U-18;

Юрий Мороз – главный тренер юношеских сборных U-17 и U-16;

Владимир Пятенко – главный тренер женской сборной Украины;

Наталья Игнатович – главный тренер молодежной женской сборной U-19.

Напомним, что ранее юношескую сборную U-19 возглавлял Олег Кузнецов, U-18 – Юрий Мороз, а U-17 – Владимир Езерский.