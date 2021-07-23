Испанский Вильярреал отказался от товарищеского матча с Динамо: причина

Киевское Динамо во время межсезонья должно было сыграть товарищеский матч с испанским Вильярреалом. Но эту игру пришлось отложить.

Инициатором отмены игры выступила именно испанская команда. Причиной стали выявленные случаи заражения коронавирусом в Вильярреале у двух игроков.

Обоих представителей команды сразу же изолировали. А руководство клуба решило отказаться от трех ближайших спаррингов команды из-за возможных тесных контактов и инкубационного периода вируса.

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Матч с киевским Динамо должен был состояться 26 июля. 28 июля у Вильярреала был запланирован спарринг с берлинской Гертой, который тоже отменили.

Зато матч 31 июля против марсельского Олимпика таки состоится.

Динамо и Вильярреал играли между собой в 1/8 финала Лиги Европы. Оба матча закончились со счетом 2:0 в пользу "желтой субмарины". И именно Вильярреал стал победителем Лиги Европы и сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона. Как и Динамо.

Стоит отметить, что 23 июля стартовал новый сезон УПЛ. Киевляне должны были сыграть против Олимпика. Но из-за того, что донецкая команда снялась с турнира, а ее заменил Минай, то матч первого тура между этими командами перенесли на 11 августа.