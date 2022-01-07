Испанские СМИ раскрыли детали отношений Лунина с Анчелотти в Реале

Украинский вратарь Андрей Лунин помог "сливочным" выйти в 1/8 финала национального Кубка Испании. Мадридцы в рамках Битвы 1/16 испанского Кубка отправились на выезд в Алькояно из третьего дивизиона первенства и добились победы с результатом 3:1.

По информации испанской Marca, в Реале очень довольны Андреем Луниным, которого Карло Анчелотти на этом этапе считает отличным резервистом для Тибо Куртуа.

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Кроме того, сообщается, что Анчелотти сумел установить с украинцем хорошие отношения, что не удавалось его предшественнику Зинедину Зидану. Сам Лунин понимает, что первым номером пока является Куртуа, но готов ждать своего шанса

Учитывая плотный календарь, Лунин может вновь выйти в основе уже 15 января, когда должен состояться следующий раунд Кубка Испании.

Сейчас в клубе не рассматривается вариант с арендой Андрея, потому что Анчелотти видит Куртуа и Лунина хорошим дуэтом на ближайшее время.

Коротко о Лунине в Реале