Испанские СМИ раскрыли детали отношений Лунина с Анчелотти в Реале
Источник:Marca
Украинский вратарь Андрей Лунин помог "сливочным" выйти в 1/8 финала национального Кубка Испании. Мадридцы в рамках Битвы 1/16 испанского Кубка отправились на выезд в Алькояно из третьего дивизиона первенства и добились победы с результатом 3:1.
По информации испанской Marca, в Реале очень довольны Андреем Луниным, которого Карло Анчелотти на этом этапе считает отличным резервистом для Тибо Куртуа.
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Кроме того, сообщается, что Анчелотти сумел установить с украинцем хорошие отношения, что не удавалось его предшественнику Зинедину Зидану. Сам Лунин понимает, что первым номером пока является Куртуа, но готов ждать своего шанса
Учитывая плотный календарь, Лунин может вновь выйти в основе уже 15 января, когда должен состояться следующий раунд Кубка Испании.
Сейчас в клубе не рассматривается вариант с арендой Андрея, потому что Анчелотти видит Куртуа и Лунина хорошим дуэтом на ближайшее время.
Коротко о Лунине в Реале
- Андрей Лунин стал игроком Реала летом 2018 года. Украинец выступал в аренде за Леганес, Реал Вальядолид и Реал Овьедо.
- В составе Реала 22-летний украинец сыграл только дважды. 20-го февраля 2021 года он дебютировал за "сливочных" поражением в матче против Алькояно (2:1).