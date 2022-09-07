Украина U-19 вырвала ничью у действующих чемпионов Европы и пробилась в полуфинал Евро

Сборная Украины по футзалу 7 сентября сыграла последний матч в группе "А" юношеского чемпионата Европы-2022. Наши футзалисты расписали волевую мировую с Испанией.

Наравне с испанцами

Украинская сборная подошла к третьему туру с максимальным результатом – 6 очков в двух матчах. Испания тоже получила 6 баллов в двух турах, но по лучшим статистическим данным опережала Украину в турнирной таблице группы "А", пишет 24 канал.

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Хорватия и Румыния, тоже попавшие в эту группу, за два поединка не набрали ни одного балла. Поэтому Испания и Украина еще до последнего матча группового этапа оформили выход полуфинал Евро-2022.

Любопытно! Юношеская сборная Украины до этого поединка обыграла Хорватию (6:4) и Румынию (5:2).

Испания, которая в этом поединке играла при поддержке родных трибун, ведь турнир проходит испанскому Хаене. Однако украинцы ничем не уступали сопернику. Остро было как у одних, так и у других ворот.

Очень остро было у ворот украинцев. Сначала футзалист Испании пытался после классного забрасывания грудью направить мяч в сетку ворот "сине-желтых", а на добивании сыграл неудачно.

Непробиваемая "украинская стена"

Украинцы ответили сольным проходом Скибчика, но Дмитрий пробил прямо по центру ворот, где стоял голкипер. Испанцы больше контролировали игру, но нельзя сказать, что в первом тайме хозяева Евро тотально доминировали на паркете.

Сметаненко остро простреливал в штрафную, но надежно Испания сыграла в защите.

Карраско пытался подсечь мяч над нашим вышедшим из ворот голкипером, но слишком неудачно. Малиновский ответил ударом с 11 – 12 метров – мимо ворот.

За 34 секунды до конца первого тайма погасил "пожар" у наших ворот Скибчик. Первая 20-минутка закончилась нулевой мировой 0:0.

Результативный тайм

Карраско прошел трех украинских футзолистов и роскошно опрокинул голкипера – 1:0. Шедевр из Испании.

Квасний классно на скорости ворвался в испанские ворота, принял передачу, но пробил мимо владения соперника. Украинцы упустили убийственный момент.

Украина сравняла счет в матче 1:1. Сметаненко, на котором уже фолили, устоял на ногах, прошел двух игроков соперника и уже в последний момент протолкнул мяч в дальний угол ворот.

Не долго счет был равным. Испания вторично повела в счете благодаря дальнему бильярдному удару от Хуана – 2:1.

Украина сняла голкипера и выпустила пятого полевого. Украина классно разыграла атаку. Ломтик ассистировал на капитана Дичука, который вырвал ничью для нашей команды – 2:2.

Сборная Украины остановила действующие чемпионы Европы, выйдя в полуфинал юношеского чемпионата Европы.