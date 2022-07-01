Сборная Украины борется за финал Евро с действующими чемпионами: где смотреть трансляцию матча

Женская сборная Украины по футзалу стартует в "Финале четырех". Уже в полуфинале наших девушек ждет сложный экзамен против действующих чемпионок Европы Испании.

Сверхсложный футзальный экзамен для украинок

Уже в первом матче судьбой жеребьевка свела украинок с действующими чемпионками Европы – Испанией. будущий соперник "сине-желтых" разгромил Португалию на Евро-2019 со счетом 4:0, пишет 24 канал.

Смотрите также Футболист в Бразилии ударил судью вместо мяча во время розыгрыша углового: забавное видео

В параллельном матче Португалия, хозяйка "Финала четырех", сыграет против Венгрии. Напомним, что венгерские футзалистки заменят на Евро национальную команду из России.

К счастью, украинские поклонники футзала смогут посмотреть поединки женского чемпионата Европы. Трансляции пройдут на "Суспільне".

Онлайн-трансляцию матча Испания – Украина, который состоится в Гондомаре, можно посмотреть на ютуб-канале "Суспільне" по ссылке.

Для подопечных Олега Шайтанова этот "Финал четырех" не будет дебютным. В 2019-м наши футзалистки остановились в шаге от "бронзы". Украинки проиграли в борьбе за третье место сборной России.

Перед этим наши девушки провели хороший тренировочный сбор в Европе, который помог качественно подготовиться к Финалу четырех.

Известна первая пятерка украинок. Место в воротах займет Виктория Кислова, среди универсалов – Ксения Гриценко, Александра Скибина, Ирина Дубицкая и Юлия Форсюк (капитан).