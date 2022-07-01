Надскладний футзальний екзамен для українок

Вже у першому матчі долею жеребкування звело українок із чинними чемпіонками Європи – Іспанією. майбутній суперник "синьо-жовтих" розгромив Португалію на Євро-2019 з рахунком 4:0, пише 24 канал.

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У паралельному матчі Португалія, яка є господаркою "Фіналу чотирьох", зіграє проти Угорщини. Нагадаємо, що угорські футзалістки замінити на Євро національну команду з Росії.

На щастя, українські прихильники футзалу матимуть змогу переглянути поєдинки жіночого чемпіонату Європи. Трансляції відбудуться на "Суспільному".

Важливо! Онлайн-трансляцію матчу Іспанія – Україна, який відбудеться у Гондомарі, можна переглянути на ютуб-каналі "Суспільне" за посиланням. Початок зустрічі о 19:00 за Києвом.

Для підопічних Олега Шайтанова цей "Фінал чотирьох" не буде дебютним. У 2019-му наші футзалістки зупинились за крок від "бронзи". Українки програли у боротьбі за третє місце збірній Росії.

Перед цим наші дівчата провели хороший тренувальний збір у Європі, який допоміг якісно підготуватись до "Фіналу чотирьох".

До слова. Відома перша п'ятірка українок. Місце у воротах займе Вікторія Кислова, серед універсалок – Ксенія Гриценко, Олександра Скибіна, Ірина Дубицька та Юлія Форсюк (капітан).