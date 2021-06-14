Трехкратные чемпионы Европы испанцы 14 июня вступают в борьбу на Евро-2020. В первом туре группы E сборная Испании померяется силами со Швецией. Посмотреть матч можно онлайн и по телевидению.

Испания – Швеция: где смотреть онлайн матч Евро-2020

Матч Евро-2020 между Испанией и Швецией состоится в Севилье на стадионе Estadio de La Cartuja. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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Посмотреть поединок можно будет на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2" и ТРК "Украина". В Украине смотреть каналы "Футбол 1/2/3" можно на спутнике и в пакетах кабельных или IPTV операторов.

Смотреть онлайн матч Испания – Швеция можно на платформе Oll.tv. в пакете xtra sport oll inclusive. Стоимость составляет 189 гривен в месяц.