Испания выходит вперед: автогол Калафьори записал мяч на счет соперника – видео гола

В четверг, 20 июня, состоялись три встречи второго тура чемпионата Европы-2024. Завершил футбольную программу поединок между национальными командами Испании и Италии.

Обе команды являются главными фаворитами Группы "В". В ней, кроме Испании и Италии, соревнуются также Хорватия и Албания, пишет 24 канал.

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Автогол Италии

На 55-й минуте Испания записала забитый мяч на свой счет. После прострела Уильямса, Калафьори срезал мяч в пустые ворота.

Видео автогола Калафьори

Отметим, что сегодня также состоялись матчи Словения – Сербия (1:1) и Дания – Англия (1:1)