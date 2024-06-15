"Фурия Роха" снесла соперника: Испания уничтожила Хорватию в первом центральном матче Евро-2024

В субботу, 15 июня, начался второй день Евро-2024. Во втором матче встретились национальные команды Испании и Хорватии.

Испания – Хорватия 3:0

Голы: Мората, 29, Руис, 32, Карвахаль, 45+2

Во втором матче второго игрового дня встретились сборные Испании и Хорватии. Команды соревнуются в группе "В", пишет 24 канал.

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Испания зажгла в первом тайме

С первых минут испанцы контролировали мяч. Однако уже потом команды начали обмениваться моментами, создавая опасные ситуации у ворот друг друга.

На 29-й минуте центральные защитники Хорватии допустили досадную ошибку и с центральной передачи Руиса, Мората забил мяч в ворота соперника.

После этого хорваты имели хороший момент, чтобы забить. Ковачич из центра забежал в штрафную, пытаясь пробить в правый угол, однако голкипер спас команду.

Уже на 32-й минуте Испания увеличила свое преимущество. С правого фланга Педри отдал мяч на Руиса, а тот пробил в правый нижний угол.

Впоследствии Хорватия снова не реализовала опасный момент. На дальней штанге Будимир не успел к мячу, чтобы подставить ногу перед пустыми воротами.

В дополнительное время Ямаль сделал передачу с углового и Карвахаль в подкате отправил мяч в ворота Испании. Счет в матче стал 3:0.

Доминирование испанцев

С начала второго тайма Испания снова начала с доминации над соперником. Команда сумела создать несколько опасных моментов.

Впоследствии и Хорватия заставила соперника понервничать. На 55-й минуте Будимир пытался пробить с левого фланга, однако не смог переиграть защитника испанцев.

В течение всего тайма команды давили друг на друга, однако реализовать опасные моменты.

Испания удержала победный счет, который оформила еще в первом тайме. Хорваты стартовали на Евро-2024 с разгрома.

Напомним, что сегодня, 15 июня, также состоится матч Италия – Албания, начало в 22:00 по киевскому времени.