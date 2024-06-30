Испания забивает Грузии: видео голов матча 1/8 финала Евро-2024

Сборная Грузии стала настоящим открытием группового турнира чемпионата Европы-2024. В 1/8 финала кавказские "крестоносцы" встречались с титулованной Испанией.

Поединок в Кельне между Испанией и Грузией закрывал воскресную программу Евро-2024. Уже в дебюте встречи андердог вышел вперед, пишет 24 Канал.

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На 20-й минуте встречи Испания пропустила первый гол на Евро-2024. Робен Ле Норман неудачно пытался выбить мяч и отправил кулястого в собственные ворота.

Смотрите видео автогола

Грузия неожиданно повела в счете с фаворитом матча.

Испанцы восстановили равновесие на 40-й минуте. Родри прицельным ударом с линии вратарской попал в левый угол ворот.

Видео гола Родри