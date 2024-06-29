Плей-офф для дебютантов: где смотреть матч Испания – Грузия

В воскресенье, 30 июня, состоятся очередные матчи в рамках плей-офф Евро-2024. В одном из них встретятся национальные команды Испании и Грузии.

В воскресенье, 30 июня, состоится второй день 1/8 финала на Евро-2024. Игра между Испанией и Грузией состоится в немецком Кельне на "Рейн Энерги Штадион", пишет 24 канал.

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Кто будет транслировать матч Испания – Грузия

"Фурия Роха" вышла в плей-офф с первого места в Группе "В". Сборная Испании выиграла все матчи группового этапа Евро-2024, подтвердив свое лидерство в квартете.

Грузия является страной-дебютанткой на нынешнем чемпионате Европы. Сборная сенсационно одолела Португалию в последнем матче группового этапа и с третьего места пробилась в 1/8 финала.

Игра в плей-офф станет восьмой для команд в истории встреч. До этого во всех матчах Испания выигрывала у Грузии.

Матч Испания – Грузия можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Также официальным транслятором Евро-2024 является Суспильне. Однако матч Испания – Грузия не будут транслировать на местных каналах.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также будет опубликован результат матча с самыми опасными моментами и голами встречи.

Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что 30 июня состоится также матч Англия – Словакия в 19:00 по киевскому времени.