Решающая замена Флика: Германия вырвала ничью в матче с Испанией на ЧМ-2022 – видеообзор

Бундестим был близок к проигрышу еще одного поединка на чемпионате мира. Впрочем, выход Никласа Фуллькруга спас бал для немцев.

Испания – Германия 1:1

Голы: Мората. 62 – Фуллькруг, 83.

В заключительном матче воскресенья на ЧМ-2022 сошлись две топ-сборные из Европы – Испания и Германия, пишет 24 канал. В первом туре команды продемонстрировали диаметрально противоположные результаты.

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Подопечные Луиса Энрике разнесли на атомы Коста-Рика, забив в ворота Кейлора Наваса семь "сухих" голов. В то же время Германия не удержала преимущество Японии и даже умудрилась проиграть "самураям".

На игру с испанцами Флик посадил на скамью Шлоттербека, вернув в центр провалившегося на фланге Зюле в первом поединке. Сам Бундестим активно начал игру и был ближе к взятию ворот.

Рюдигер даже забил до перерыва, но арбитр не засчитал мяч из-за офсайда. Во втором тайме Германия успокоилась, а Луис Энрике провел решающую замену, выпустив Морату.

И всего через 8 минут Альваро вывел свою команду вперед. Нападающий Атлетико отозвался на прострел Альбы с фланга и опередил Рюдигера, пробив мимо Нойера. Этот мяч стал вторым для Мораты на этом турнире.

Видео гола Мораты:

Этот гол заставил Флик активно вносить коррективы в игру, на поле появились Сане и Фуллькруг. Бундестим с каждой минутой наращивал давление на ворота Симона и в конце концов добился своего.

На 84 минуте Мусиала вывел Фуллькруга лицом к лицу с кипером тот Никлас мощным выстрелом прошил испанского вратаря. После этого немцы продолжили атаковать, но уже не столь активно, соглашаясь на ничью.

Видео гола Фуллькруга:

Этот результат оставляет Бундестим в игре, но для выхода в плей-офф команде Флика нужно побеждать Коста-Рику в последнем туре. Причем желательно с большим счетом, чтобы не зависеть от результата игры Испания – Япония.

Сама "фурия роха" остается фаворитом в борьбе за первое место. Ничья выведет подопечных Энрике в плей-офф и почти наверняка даст им победу в группе.

Турнирное положение: