Битва за трофей Евро-2024: видео всех голов матча Испания – Англия

В воскресенье, 14 июля, состоится финальный матч чемпионата Европы-2024. В нем будут соревноваться сборные Испании и Англии.

Евро-2024 близится к завершению. На воскресенье, 14 июля, запланирован финал чемпионата, в котором трофей разыграют сборные Испании и Англии, пишет 24 Канал. Вашему вниманию – видео всех голов финала Евро.

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Испания открывает счет в матче

На 47-й минуте испанцы забили первый гол. Карвахаль с правого фланга отдал передачу на Ямаля, а тот перевел мяч слева на Уильямса, который пробил низом в правый угол.

Отметим, что сегодня, 14 июля, последний вирришальний матч Евро-2024.