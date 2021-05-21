В Испании судят рэпера Пабло Хаселя: называет Зозулю нацистом и поет о СССР и войне на Донбассе

В Испании продолжается судебный процесс над рэпером Пабло Хасселем (настоящее имя Пабло Ривадулла Дуро). Иск против него подал футбольный клуб Бетис. А причиной для этого стал украинский нападающий Роман Зозуля.

История конфликта

Причиной для судебного иска стала история 2017 года. В то время Роман Зозуля был игроком испанского Бетиса. Но в команде он закрепиться не сумел, поэтому он мог перейти в другой испанский клуб – Райо Вальекано.

Но фанаты мадридской команды высказались против такого перехода. Они обвинили Зозулю в том, что тот является нацистом. Причиной стала поддержка, которую Зозуля оказывал украинской армии во время войны на Донбассе. Зато фанаты Райо Вальекано отличились поддержкой российской вооруженной оккупации украинской территории.

Напомним Роман Зозуля получил награду от командования Объединенных сил

Зозуля даже прибыл в Мадрид, но был вынужден покинуть базу клуба из-за акций протестов. Из-за этого он полгода оставался вне футбола.

Из-за этой ситуации футболисты Бетиса вышли на матч чемпионата Испании в футболках с надписью в поддержку украинского футболиста – "Todos somos Zozulia!" (Мы все Зозуля).

Именно после этого и появился твит рэпера Пабло Хаселя. В нем он пожелал, чтобы самолет с футболистами Бетиса разбился.

"Команда Бетиса защищает нациста. Если бы не тот факт, что пилоты и стюардессы тоже погибнут, я бы хотел, чтобы их самолет разбился", – написал Пабло Хасель. Сейчас этот твит недоступен.

Что стоит знать о Пабло Хаселе

Этот твит против Романа Зозули стал не первым для Пабло Хаселя. До этого он называл украинского футболиста нацистом и осуждал за его помощь украинским военным, "которые бомбили и убивали детей на Донбассе".

Пабло Хасель известен своими ультралевыми взглядами. В своих песнях он воспевает СССР и советский социализм. Немало внимания он уделяет Ленину и Сталину.

Среди его песен есть "Gritan No Pasaran", где упоминается война на Донбассе.

По информации СМИ, рэпер даже организовал несколько концертов в Испании в поддержку так называемых ДНР и ЛНР и отправил сепаратистам собранные средства.

Иск в суд

Именно твит Пабло Хаселя и стал причиной судебного разбирательства. Футбольный клуб Бетис обратился в суд, обвинив рэпера в преступлениях на почве ненависти. А также в оскорблении чести и препятствовании футболисту заниматься его деятельностью.

Юристы клуба настаивают на тюремном заключении для Пабло Хаселя на 2,5 года. А также в штрафе. Однако прокуратура просит его оправдать, мотивируя это тем, что твиты являются жестокими, но это не преступление.

Заключение Хаселя

Сейчас Пабло Хасель находится в тюрьме. Туда он попал в феврале 2021 года. Он забаррикадировался в помещении университета Лериды. Отсюда его смогла вывести только полиция.

После его ареста по испанским городам прокатились акции в его поддержку, которые закончились столкновениями протестующих и полиции. Не обошлось без пострадавших. Ведь Пабло Хасель также известен как критик короля, что в Испании приравнивается к терроризму. И для многих рэпер стал символом и жертвой политических репрессий и наступления на свободу слова. Он уже несколько раз до этого был задержан и осужден за пропаганду терроризма и оскорбление испанской короны.

После его задержания в феврале 2021 года Пабло Хасселя отправили за решетку на девять месяцев. Поэтому на суд по делу по иску Бетиса он выходил онлайн из тюрьмы.