Історія конфлікту

Причиною для судового позову стала історія з 2017 року. На той час Роман Зозуля був гравцем іспанського Бетіса. Але в команді він закріпитися не зумів, тому він міг перейти в інший іспанський клуб – Райо Вальєкано.

Але фанати мадридської команди висловилися проти такого переходу. Вони звинуватили Зозулю в тому, що той є нацистом. Причиною стала підтримка, яку Зозуля надавав українській армії під час війни на Донбасі. Натомість фанати Райо Вальєкано відзначилися підтримкою російської збройної окупації української території.

Нагадаємо Роман Зозуля отримав відзнаку від командування Об'єднаних сил

Зозуля навіть прибув до Мадрида, але був змушений покинути базу клубу через акції протестів. Через це він пів року залишився поза футболом.

Через цю ситуацію футболісти Бетіса вийшли на матч чемпіонату Іспанії у футболках з написом у підтримку українського футболіста – "Todos somos Zozulia!" (Ми всі Зозуля).

Саме після цього і з'явився твіт репера Пабло Хаселя. В ньому він побажав, щоб літак з футболістами Бетіса розбився.

"Команда Бетіс захищає нациста. Якби не той факт, що пілоти та стюардеси також загинуть, я б хотів, щоб їхній літак розбився", – написав Пабло Хаселя. Зараз цей твіт недоступний.

Що варто знати про Пабло Хаселя

Цей твіт проти Романа Зозулі став не першим для Пабло Хаселя. До цього він називав українського футболіста нацистом і засуджував за його допомогу українським військовим, "які бомбили та вбивали дітей на Донбасі".

Пабло Хасель відомий своїми ультралівими поглядами. У своїх піснях він оспівує СРСР та радянський соціалізм. Чимало уваги він приділяє Леніну та Сталіну.

Серед його пісень є "Gritan No Pasaran", де згадується війна на Донбасі.

За інформацією ЗМІ, репер навіть організував кілька концертів в Іспанії на підтримку так званих ДНР та ЛНР і відправив сепаратистам зібрані кошти.

Позов до суду

Саме твіт Пабло Хаселя і став причиною судового розгляду. Футбольний клуб Бетіс звернувся до суду, звинувативши репера у злочинах на грунті ненависті. А також за образу честі та перешкоджання футболісту займатися його діяльністю.

Юристи клубу наполягають на тюремному ув'язненні для Пабло Хаселя на 2,5 роки. А також у штрафі. Одначе прокуратура просить його виправдати, мотивуючи це тим, що твіти є жорстокими, але це не злочин.

Ув'язнення Хаселя

Зараз Пабло Хасель перебуває у в'язниці. Туди він потрапив у лютому 2021 року. Він забарикадувався в приміщенні університету Лериди. Звідси його змогла вивести лише поліція.

Після його арешту іспанськими містами прокотилися акції на його підтримку, які закінчилися сутичками протестувальників та поліції. Не обійшлося без постраждалих. Адже Пабло Хасель також відомий як критик короля, що в Іспанії прирівнюється до тероризму. І для багатьох репер став символом та жертвою політичних репресій та наступу на свободу слова. Він вже декілька разів до цього був затриманий та засуджений за пропаганду тероризму та образу іспанської корони.

Після його затримання в лютому 2021 року Пабло Хаселя відправили за ґрати на дев'ять місяців. Тож на суд у справі за позовом Бетіса він виходив онлайн з тюрми.