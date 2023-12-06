Ужасная трагедия: в Испании погиб 19-летний футзалист после столкновения головами

Фатально завершился поединок футзальных команд в чемпионате Испании для Рауля Хурадо Кальво. Во время игрового столкновения игрок команды Сабадель получил несовместимую с жизнью травму.

Воскресный поединок между командами Сабадель и Санта-Перпетуа прошел в третьем дивизионе чемпионата Испании. В ходе столкновения футзалист хозяев Рауль Хурадо Кальво получил сильный удар по голове.

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Несмотря на скорые действия медиков, забравших парня в больницу, спасти ему жизнь не удалось. В понедельник, 4 декабря, 19-летнего спортсмена не стало.

По поводу смерти своего футзалиста клуб Сабадель выразил соболезнования родным и близким.

Игрок, товарищ по команде, брат, сын, друг, боец на поле и вне его. Твоя игра вдохновляла, а пустота от твоей потери невосполнима. Память о тебе останется навсегда,

– говорится на странице ФК Сабадель в Инстаграмме.

Футзальный клуб Сабадель выразил соболезнования / instagram.com/elaticofsc

Федерация футзала Каталонии также выразила соболезнования на своем сайте. Городской совет Сабаделя пообещал полную солидарность семье погибшего спортсмена. Также в Сабаделе объявлен день траура.