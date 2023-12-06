Недільний поєдинок між командами Сабадель та Санта-Перпетуа відбувся в третьому дивізіоні чемпіонату Іспанії. Під час зіткнення футзаліст господарів Рауль Хурадо Кальво отримав сильний удар по голові.

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Попри швидкі дії медиків, які забрали хлопця до лікарні, врятувати йому життя не вдалося. У понеділок, 4 грудня, 19-річного спортсмена не стало.

З приводу смерті свого футзаліста клуб Сабадель висловив співчуття рідним та близьким.

Гравець, товариш по команді, брат, син, друг, боєць на полі та поза ним. Твоя гра надихала, а порожнеча від твоєї втрати непоправна. Пам'ять про тебе залишиться назавжди,

– йдеться на сторінці ФК Сабадель в Інстаграмі.

Футзальний клуб Сабадель висловив співчуття / instagram.com/elaticofsc

Федерація футзалу Каталонії також висловила співчуття на своєму сайті. Міська рада Сабаделя пообіцяла повну солідарність родині загиблого спортсмена. Також в Сабаделі оголошено день жалоби.