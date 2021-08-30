В Испании футболист лишил свою команду победы, забив автогол на последних секундах: видео
Источник:24 канал
Вильярреал был близок к героической победе над Атлетико в 3-м туре чемпионата Испании, но все испортила досадная ошибка в компенсированное время.
Неудачник дня
Аисса Манди отметился курьезным автоголом на 95-й минуте. "Желтая субмарина" выигрывала со счетом 2:1, но действия ее футболиста подарили мадридскому клубу ничью.
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Хозяева пытались организовать последнюю атаку в поединке, однако долгая передача вперед в их исполнении оказалась неточной. Манди пытался головой сбросить мяч голкиперу и не заметил, что Херонимо Рулл отошел в сторону.
Алжирский защитник послал игровой снаряд в противоход вратарю, в результате чего "круглый" медленно закатился в сетку.
- Атлетико впервые в сезоне потерял очки и упустил шанс выйти в единоличные лидеры Ла Лиги.
- После трех туров первую строчку таблицы с семью очками занимает Реал.
- Но только по дополнительным показателям – одинаковое с мадридцами количество баллов набрали также Валенсия, Севилья, Барселона, Атлетико и Мальорка.
Видео автогола Манди смотрите на 6:20