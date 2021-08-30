Невдаха дня

Аїсса Манді відзначився курйозним автоголом на 95-й хвилині. "Жовта субмарина" вигравала з рахунком 2:1, але дії її футболіста подарували мадридському клубу нічию.

До слова Воротар Реймса звернувся до Мессі з незвичайним проханням після поразки від ПСЖ: фото

Господарі намагалися організувати останню атаку в поєдинку, проте довга передача вперед в їх виконанні виявилася неточною. Манді намагався головою скинути м'яч голкіперу і не помітив, що Херонімо Рулле відійшов у сторону.

Алжирський захисник послав ігровий снаряд у протихід воротареві, в результаті чого "круглий" повільно закотився у сітку.

Атлетіко вперше в сезоні втратив очки і втратив шанс вийти в одноосібні лідери Ла Ліги.

Після трьох турів першу сходинку таблиці з сімома очками займає Реал.

Але лише за додатковими показниками – однакову з мадридцями кількість балів набрали також Валенсія, Севілья, Барселона, Атлетіко і Мальорка.

Відео автоголу Манді дивіться на 6:20