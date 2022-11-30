Я буду помнить их всю жизнь, – Исмаили поделился воспоминаниями об игре за Шахтер

Экс-игрок Шахтера Исмаили после полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства был вынужден покинуть донецкую команду. Левый фулбек Лилля поделился воспоминаниями об украинском опыте.

Всего через 6 месяцев игры в Браге Исмаили присоединился к донецкой команде. Бразильский футболист вспомнил, что решение было принято очень быстро, поскольку Шахтер подписывает много бразильцев, поэтому известен там.

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9,5 года в Украине были очень счастливыми

Исмаили хотел познакомиться с клубом и развиваться там, поэтому принял предложение и задержался в донецкой команде на более чем 9 лет. По словам футболиста, эти 9,5 года с украинским клубом были очень счастливыми для него. Впрочем, некоторые моменты были не столь оптимистичными.

Так, в 2014 году российские войска оккупировали Донецк. А уже в 2022 году страна-агрессор начала полномасштабное вторжение на территорию Украины.

Но если говорить о футболе, я был очень счастлив в Шахтере. Я выиграл там много титулов и закрепил свою карьеру. Меня вызвали в сборную Бразилии, когда я был там. У меня много хороших воспоминаний о клубе. Матчи Лиги чемпионов, титульные матчи… Я буду помнить их всю жизнь,

– подчеркнул бразильский спортсмен.

Как отметил экс-игрок донецкого клуба, ему трудно выделить какое-то конкретное воспоминание о карьере в Украине. Для него время проведенное в Шахтере было замечательным.

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"Украина населена фантастическими людьми"

Украина прекрасная страна. Десять лет, которые я провел там, были великолепными. До жизни в Украине я не представлял, что будет так хорошо, но Украина прекрасная страна, населенная фантастичными людьми,

– подчеркнул Исмаили.

Он рассказал, что до сих пор имеет друзей в Украине. Более того, бразильский футболист надеется на скорейшую победу нашего государства. Исмаили очень хочет посетить нашу страну с визитом.

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас ситуация в Украине очень сложная и назвал войну, которую Россия начала против нашего государства – абсурдной. А также поделился, что помогает своим коллегам, с которыми работал в Украине.

"Я помогаю им (экс-коллегам – 24 канал) и их близким. Они рассказывают нам, что происходит там каждый день. Это очень грустно. Трудно понять, почему сейчас проходят украинцы. Есть много страданий. Но я до сих пор общаюсь с некоторыми людьми из Шахтера и надеюсь, что скоро все наладится", – подытожил Исмаили.