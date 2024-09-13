Суперкомпьютер назвал фаворитов Лиги чемпионов-2024/2025: что прогнозирует Шахтеру

Во вторник, 17 сентября, начинается Лига чемпионов-2024/2025. Она будет иметь новый формат и участие в ней примет 36 клубов.

Они все находятся в единой таблице и по итогам восьми туров восемь лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала, а места с 9 по 24 будут соревноваться за путевку в предварительном раунде плей-офф. Остальные клубы покинут турнир.

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Прогноз от искусственного интеллекта

Накануне начала новой кампании искусственный интеллект проанализировал шансы всех участников на победу в турнире. Суперкомпьютер смоделировал соревнования 10 000 раз и назвал своего чемпиона.

Фаворитом на титул он считает английский Манчестер Сити. Шансы "горожан" на победу оцениваются в 25,3%.

Главным конкурентом английского клуба является действующий обладатель трофея мадридский Реал – 18,2%. Тройку главных фаворитов замыкает миланский Интер – 10,9%.

Относительно шансов единственного представителя от Украины донецкого Шахтера, то суперкомпьютер не верит в выход "горняков" даже в плей-офф. Попадание в 1/8 финала оценивается лишь в 3,9%.

По версии искусственного интеллекта, Шахтер – один из главных аутсайдеров турнира. Меньшие шансы на успех имеют только Слован Братислава и Янг Бойз.



Шансы клубов на победу в Лиге чемпионов по версии ИИ / Скриншот с сайта Opta Analyst

Напомним, что свой путь в Лиге чемпионов-2024/2025 донецкий Шахтер начнет 18 сентября. "Горняки" в 19:45 на выезде встретятся с Болоньей.