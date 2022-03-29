В Ирпене российские оккупанты расстреляли детского тренера по боксу Джунковского

Российские наемники убили в Ирпене известного украинского детского тренера Алексея. Трагедия произошла 28 марта.

Рашисты расстреляли детского тренера

По словам знакомых, Алексей Джункиский погиб в боксерском зале во время "общения" с российскими военными. Тренер был расстрелян на месте.

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Алексей Джункивский четыре раза добывал медали чемпионата мира среди военнослужащих.

После окончания карьеры он стал детским тренером и воспитал немало известных боксеров.

Среди его воспитанников – чемпион Европы среди школьников 2016 Олег Лагута и серебряный призер чемпионата Европы среди школьников 2015 Владислав Марчук.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье и друзьям Алексея Джунковского.