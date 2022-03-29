В Ирпене российские оккупанты расстреляли детского тренера по боксу Джунковского
29 марта 2022 , 14:22Читати новину українською
Источник:Федерация бокса Украины
Российские наемники убили в Ирпене известного украинского детского тренера Алексея. Трагедия произошла 28 марта.
Рашисты расстреляли детского тренера
По словам знакомых, Алексей Джункиский погиб в боксерском зале во время "общения" с российскими военными. Тренер был расстрелян на месте.
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Алексей Джункивский четыре раза добывал медали чемпионата мира среди военнослужащих.
После окончания карьеры он стал детским тренером и воспитал немало известных боксеров.
Среди его воспитанников – чемпион Европы среди школьников 2016 Олег Лагута и серебряный призер чемпионата Европы среди школьников 2015 Владислав Марчук.Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье и друзьям Алексея Джунковского.