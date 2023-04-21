Ирина Коляденко завоевала золото на чемпионате Европы-2023 по вольной борьбе

Спортсменка из Ирпеня уверенно прошла дистанцию в финал, где в тяжелой борьбе преодолела Грейс Буллен. Таким образом, Ирина вернула чемпионское звание, которое завоевывала в 2021 году.

В Загребе продолжается чемпионат Европы по вольной борьбе. Сборная Украины тоже представлена на турнире и уже взяла восемь медалей, пишет 24 канал.

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В субботу награда высшего сорта досталась Ирине Коляденко. В прошлом году борчина из Ирпеня пропустила Евро, но в этот триумфально вернулась в соревнования по вольной борьбе до 62 килограммов.

Третье золото Украины

По пути в финал Ирина не оставила шансов трем соперницам. В решающей схватке Коляденко сошлась с норвежкой Грейс Буллен, чемпионкой Европы-2020. На старте второй трехминутки ураинка проигрывала 5:6.

Но Ирина смогла выйти вперед и на последней минуте удержать преимущество. Для Украины это третье золото на турнире. Ранее победы одерживали Василий Михайлов (свободная борьба до 79 кг) и Алина Грушина-Акобия (свободная борьба до 57 кг).

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Ирине Коляденко 24 года и она из Ирпеня. В 2020-м она взяла бронзу на Евро, а через год ей покорилось золото. Во время начала полномасштабной войны она была дома, когда ее город стал эпицентром боевых действий. Поэтому она вынуждена была покинуть дом, но на ЧЕ-2022 не смогла уехать.