Дала тренеру 10% за паралимпийское вознаграждение – Гусева о коррупции в украинском спорте

Дзюдоистка Ирина Гусева стала одной из спортсменов, ставшей жертвой коррупционных схем в паралимпийском спорте Украины. Спортсменка рассказала, как отдавала 10% заработанных призовых, которые требовал у нее тренер.

Ирина Гусева эксклюзивно сайта 24 Канала рассказала свою историю, которую должен услышать мир, особенно украинские чиновники и сам Владимир Зеленский. Ведь такой коррупции не место в спорте.

По теме Или отдаешь 10%, или не видеть стипендию, – Емельянов о коррупции в паралимпийском спорте

Гусева: Я готова отвечать за свои слова в суде под присягой

Дзюдоистка рассказала о переводе ее на полставки, а впоследствии и в заявлении пойти в декрет только потому, что она отказалась отдавать эти 10% из вознаграждения местных средств.

Гусева стала одной из немногих украинских паралимпийцев, которые перестали молчать и дали огласку этому громкому делу.

Я нигде не говорила о том, что дала своему тренеру 10% за паралимпийское вознаграждение. А это 8 тысяч долларов. Я принесла лично в тот день, когда мне на счет поступили деньги. Я не знаю, куда дальше он дал эти средства. Сначала я умалчивала эту информацию, понимая всю их серьезность. Я готова отвечать за свои слова в суде под присягой.

"Лично я отдавала проценты по паралимпийской медали за Рио и Токио. После Паралимпиады в 2016-м я отдала эти 10%, можно сказать, что добровольно. На меня никто не давил, мне никто не угрожал. Ведь я только в 2015 году пришла в сборную, выиграла второе место и была приятно удивлена призовыми, которые получила. После чего ко мне подошел тренер со словами: "Надо отдать 10% за медаль для премий в Укрцентре "Инваспорт" бухгалтеров, массажистов". Тогда мне было не жалко отдать эту часть денег", – добавила дзюдоистка.