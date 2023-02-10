Третье золото за сезон: Геращенко штампует медали на международных турнирах по прыжкам в высоту

Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко продолжает триумфальный марш легкоатлетическими турнирами Европы. Очередную медаль принесло выступление спортсменки в Италии.

Только два дня назад, 7 февраля, Ирина Геращенко стала чемпионкой турнира в Чехии, а уже 9 февраля ее ждал новый успех. Очередную победу спортсменка добыла на международных соревнованиях UdinJump Development в итальянском городе Удине.

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Конкуренцию украинской легкоатлетке составили титулованные спортсменки: серебряный призер Евро-2022 Мария Вукович, бронзовая медалистка ЧМ-2022 Елена Валлортигара, а также чемпионка мира на том же турнире Элеанор Паттерсон.

Золотой хет-трик Ирины Геращенко

Свое выступление на турнире Ирина начала с высоты 1,80 метра. Две следующие планки она тоже взяла с первых попыток. На высоте 1,90 украинка гарантировала себе медаль, ведь в секторе осталось всего три прыгуньи.

Планку высотой 1,93 взяли две спортсменки – Геращенко и Паттерсон. Причем украинка использовала две попытки, а австралийка только во время третьего прыжка. Следующую высоту в 1,96 не смогли взять обе спортсменки, поэтому победительницей турнира стала Геращенко, которая использовала меньшее количество попыток.

Тройка призеров по прыжкам в высоту

1. Ирина Геращенко (Украина) – 1,93 м

(Украина) – 1,93 м 2. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,93 м

3. Эрин Шоу (Австралия) – 1,90 м

Таким образом, победа в Удине стала третьей для Ирины в сезоне 2023 и шестым подиумом в целом.

Все подиумы Ирины Геращенко в 2023 году на турнирах

14 января. Львов, Украина – серебро (1,93 м)

25 января. Коттбус, Германия – серебро (1,96 м)

28 января. Нант, Франция – золото (1,93 м)

4 февраля. Густопече, Чехия – серебро (1,97 м)

7 февраля. Тршинец, Чехия – золото (1,90 м)

9 февраля. Удине, Италия – золото (1,93 м)

, что украинская прыгунка Ирина Геращенко становилась вице-чемпионкой Европы в помещении в 2021 году. На Олимпийских играх в Токио заняла четвертое место с результатом 1,98 метра. Личный рекорд Ирины в прыжках в помещении – 2 метра.