Жена Усика отреагировала на убийство Ирины Фарион: ранее боксер имел конфликт с языковедом

Екатерина Усик опубликовала эмоциональное сообщение у себя в соцсети из-за убийства известного педагога. Девушка назвала Ирину Фарион мощной женщиной.

В пятницу, 19 июля, во Львове произошла трагедия. На известного педагога и языковеда Ирину Фарион было совершено покушение возле ее дома. Женщина умерла в больнице из-за пулевых ранений в голову.

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Реакция Екатерины Усик

Ирина Дмитриевна имела достаточно контраверсионную репутацию и немало раз оказывалась в скандальных ситуациях. Тем не менее, украинское сообщество выражает соболезнования из-за убийства филолога, которая активно отстаивала права и чистоту украинского языка.

Вспомнила о госпоже Фарион и жена Александра Усика. В сториз на своей странице в инстаграм Екатерина опубликовала сообщение 24 Канала об Ирине и эмоционально прокомментировала убийство педагога.

Очень мощная женщина была... Никто не имеет права убивать женщин и детей! Вообще людей,

– написала Екатерина.

Конфликт Усик и Фарион

Напомним, что Ирина Фарион имела длительный конфликт с Александром Усиком. Еще в 2020 году она раскритиковала боксера за участие в российском пропагандистском фильме о церкви.

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Позже их спор возобновился из-за резонансных заявления Ирины Дмитриевны о русскоязычных военных. Усик назвал Фарион "агентом Кремля".

Та позже категорически опровергла любые возможности помириться с Александром. Фарион требовала от Усика, чтобы он попросил прощения перед Украиной за службу московским попам.