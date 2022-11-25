Иран вырвал победу над Уэльсом, забив на 90+8 и 90+11 минутах в матче с удалением вратаря

Сборные Ирана и Уэльса открывали второй тур ЧМ-2022 25 ноября. В этом матче мог определиться и первый неудачник турнира. Но Иран избежал этой участи.

Уэльс – Иран 0:2

Голы: Чемши, 90+9, Резаэян, 90+11

Удаление: Геннесси, 86 (Уэльс)

Если бы Иран в этом матче проиграл, то команда бы окончательно упустила шансы выйти в плей-офф ЧМ-2022. И матч против США в последнем туре был для них принципиальным, но не определяющим. Но команде удалось победить.

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Этот матч показал, что Иран рано записывать в аутсайдеры, и они готовы бороться до конца. Борьбы было много. Как и моментов, чтобы отличиться. Первыми это сделали представители европейской сборной, но голкипер справился с ударом Мура.

Иран даже на 16-й минуте отправил мяч в ворота валлийцев. Но Голизаде в этой атаке оказался в офсайде, поэтому после просмотра видеоповтора арбитр не засчитал взятие ворот.

Во втором тайме Иран в течение одной атаки дважды сумел попасть в каркас ворот. Сначала после удара Азмуна мяч угодил в правую штангу, а после добивания от Голизаде – в левую.

Впоследствии реакцию голкипера Уэльса проверил Эзатолахи. Он пробивал низом в угол ворот, но Геннесси спас.

Но именно Геннесси можно считать главным антигероем матча. Хотя ошибся не только он. На 86-й минуте Тареми убегал на ворота соперника, и голкипер вышел на перехват. Но пытался выбить мяч в прыжке с высоко поднятой ногой. Вместо этого влетел в Тареми, сбив его. Сначала арбитр показал ему только желтую карточку. Но после просмотра повтора показал красную. Это первое удаление на ЧМ-2022.

У Уэльса была еще возможность произвести замену, и на поле вышел Уорд. И именно он пропустил дважды в этом матче. Хотя иранцы, оказавшись в большинстве, могли забивать и больше.

Арбитр в этом матче компенсировал сразу 9 минут. И когда уже шла последняя компенсированная минута, Чемши таки забил. Он решился на дальний удар, и на этот раз выстрел был точен.

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А еще за две минуты в ворота Уэльса влетел и второй гол, когда иранцам удалась атака четыре в два. И Разаеян уже в штрафной прокинул мяч мимо голкипера.

Иран побеждает и сохраняет шансы выйти в 1/8 финала. Теперь многое будет зависеть от матча против США.

Уэльс же опустился на последнее место в группе. И теперь их судьба выхода в плей-офф зависит не только от них.

Видеообзор матча Уэльс – Иран