"USA, USA": как Байден ярко отреагировал на победу США над Ираном на ЧМ-2022 – мощное видео

Во вторник, 29 ноября, состоялся матч ЧМ-2022 Иран – США, имевший под собой политический контекст. Минимальную победу получили американцы.

Единственный и победный гол на 38-й минуте забил Пулишич. Кристиан ценой травмы вывел США в плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре. А ведь американцам нужна была только победа в третьем туре группового раунда над Ираном.

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Байден: Вы можете это сделать

Президент США Джо Байден неожиданно ярко отреагировал на победу футбольной сборной. Глава США выбежал на сцену в Бэй-Сити и громко в микрофон закричал "USA, USA".

Байден рассказал, что разговаривал с наставником и футболистами, представляющими честь страны в Катаре. Он выступил с мотивирующим спичем.

США! США! Это большая игра, ребята. Когда я разговаривал с тренером и игроками, я сказал: вы можете это сделать! И они это сделали. Бог их любит. В общем, просто подумал, что вам будет интересно,

– сказал Байден.

Реакция Байдена на победу США на ЧМ-2022: смотрите видео

К слову, в 1/8 финала Мундиаля США встретится с Нидерландами (3 декабря).

Этот поединок был и политическим. Ведь США активно поддерживают Украину и осуждают агрессию России в бой украинцев. Иран же помогает оружием россиянам, которые ежедневно убивают мирный украинский народ.

Однако победа над иранцами уже есть. Теперь должна быть главная победа в войне над Россией и ее союзниками.