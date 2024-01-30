Судья удалил игрока, который ел газон во время празднования гола на Кубке Азии: провокационное фото

Ирак и Иордания провели игру 1/8 финала Кубка Азии. В голевой перестрелке четвертьфиналисткой стала сборная Иордании.

В первом тайме команды на обоих забили всего один гол. В компенсированное до первой части встречи время Наймат вывел Иорданию вперед 0:1. На 68-й минуте Ирак сравнял паритет 1:1, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Нападающий сборной Украины оформил дубль через 6 минут в Англии: феерическое видео

Судья трактует одинаковые моменты по-разному

Еще 8 минут понадобилось хозяевам матча, чтобы впервые в поединке повести в счете 2:1. Однако уже через минуту автор гола Хуссейн был удален из поля.

Главному арбитру встречи не понравилось празднование Аймана, который сел на газон и начал есть газон. Судья показал 27-летнему нападающему сборной Ирака желтую карточку, которая была для него уже второй в поединке. Первую получил еще в конце первого тайма.

Айман Хуссейн провел в футболке сборной Ирака уже 71 матч, в которых наколотил 22 гола.

Ирак остался в меньшинстве. Такое изъятие сыграло злую шутку с хозяевами, которые дважды пропустили в компенсированное к матчу время. Через две минуты иорданцы забили дважды и вырвали победу в 1/8 финала Кубка Азии.

Сборная Ирака выбыла из турнира. Иордания в четвертьфинале сыграет против Таджикистана, который в 1/8 финала обыграл ОАЭ 2:1.

Интересно, что пятеро футболистов Иордании отпраздновали свой гол в стиле изъятого Хуссейна, но судья проигнорировал это провокационное празднование. Однажды двойственно рефери трактовал идентичные празднования голов.



Иордания отметила гол в стиле удаленного игрока Ирака / Кадр с трансляции

Видеообзор матча Кубка Азии Ирак Иордания можно просмотреть по ссылке.

Также в четвертьфинал Кубка Азии уже прошли Австралия и Катар. Остальные участники определятся 30-31 января.